Test: Jede sechste Bodylotion schmiert ab

Passend zu den sinkenden Temperaturen hat das deutsche Verbrauchermagazin "Öko-Test" nun 51 Bodylotions im Labor auf Herz und Nieren prüfen lassen.

Bekannte Kosmetikmarken getroffen

Der erfreuliche Teil des Ergebnisses: 30 Produkte wurden mit "Sehr gut", vier mit "Gut" bewertet. Zu den Siegern zählen alle 20 getesteten Naturkosmetika.Auch zehn konventionelle Körperlotionen (hier vor allem die Eigenmarken von Diskontern, Supermärkten und Drogerieketten) überzeugten.Acht Produkte – also fast 16 Prozent – fallen hingegen in die Klasse "Ungenügend" und "Mangelhaft". Was laut Fachleuten dabei auffällt: "Es trifft vor allem bekannte Kosmetikmarken wie ,Nivea', ,Neutrogena' und ,Dusch Das'."Hauptprobleme waren Mineralölbestandteile, umweltbelastendes Silikon und der Duftstoff Lilial. Der war in sechs Produkten enthalten, obwohl er sich in Tierversuchen als fortpflanzungsschädigend erwiesen hat. Alle Ergebnisse gibt's auf www.oekotest.de/kosmetik-wellness