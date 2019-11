Thiem bei den ATP Finals: Was diesmal anders ist

Sind für Dominic Thiem aller guten Dinge vier? Österreichs Nummer eins schlägt zum vierten Mal in Folge beim großen ATP-Saisonfinale in London auf. Das Ziel ist, erstmals das Halbfinale zu erreichen.

In den bisherigen drei Auftritten in der Londoner O2 Arena reichte es für den Niederösterreicher zwar jeweils zu einem Sieg, das Halbfinale ging sich dabei aber noch nicht aus.Das soll sich nun ändern, will Thiem beim mit neun Millionen Dollar dotierten Saisonfinale die Gruppenphase überstehen. "Ich will unbedingt ins Halbfinale kommen. In den ersten zwei Jahren und vielleicht auch letztes Jahr war ich schon sehr glücklich, dabei zu sein und habe dort nicht mehr so viel auf die Ergebnisse geschaut. Das ist dieses Jahr definitiv anders", zeigte sich der Weltranglisten-Fünfte kämpferisch.Die Vorzeichen sind jedenfalls so gut wie noch nie. Thiem konnte früh die Weichen Richtung London stellen. Bereits nach dem Turniersieg beim Masters von Indian Wells und dem French-Open-Halbfinale war das London-Ticket so gut wie gebucht. "In den letzten Jahren war das Qualifizieren das oberste Ziel. Heuer hat er sich früh das Ziel gesetzt, dass er weit kommt. Das ist ein Riesenunterschied in der Einstellung", erklärte auch Manager Herwig Straka gegenüber der. Thiem reist mit fünf Turniersiegen im Gepäck nach London, feierte drei Erfolge auf Hardcourt.Doch die "Mission Halbfinale" wird alles andere als einfach. Das ist spätestens seit der Auslosung klar. Der 26-Jährige bekommt es in der Gruppe Björn Borg mit Novak Djokovic, Roger Federer und Matteo Berrettini zu tun – eine echte Hammer-Gruppe.Schon am Sonntag (21 Uhr) wartet zum Auftakt das erste Schlüsselspiel. Thiem trifft auf Federer – einer der Lieblingsgegner des Lichtenwörthers, gewann er doch vier der sechs bisher gespielten Duelle gegen den Schweizer, darunter beide Aufeinandertreffen 2019. Federer setzte sich zuletzt vor genau einem Jahr durch. Beim ATP Final in London...