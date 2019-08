Vor 1 ' Thiem fast wieder fit – jetzt Fokus auf US Open

Dominic Thiem hat seine Verkühlung zwar immer noch nicht ganz überstanden, dennoch geht es nach seiner Absage für das ATP-1000-Turnier in Cincinnati wieder bergauf. Österreichs Tennis-Aushängeschild ist schon in New York und bereitet sich auf die US Open vor.