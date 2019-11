Thiem im Finale: "Auf einer Ebene mit French Open"

Dominic Thiem spielt in der Form seines Lebens! Österreichs Nummer eins steht nach einem 7:5, 6:3-Erfolg über Alexander Zverev im Endspiel der ATP Finals.

Im vierten Anlauf beim großen Saisonfinale trumpft Thiem weiter groß auf. Nachdem der Niederösterreicher erstmals die Gruppenphase überstand, steht der 26-Jährige nun im Endspiel. Gegner am Sonntag (19 Uhr) ist der brandgefährliche Grieche Stefanos Tsitsipas."Das ist ein großer, großer Traum, der für mich wahr wird", strahlte der Weltranglisten-Fünfte über den historischen Finaleinzug. "Es ist eines der besten, der prestigeträchtigsten Turniere des Jahres. Und ich bekomme jetzt hier die Chance, im Finale zu stehen. Nach einem Sieg gegen den Titelverteidiger, einem guten Freund und fantastischen Spieler", konnte es Thiem kaum glauben.Der Finaleinzug hat einen großen Stellenwert für den Niederösterreicher: "Das steht auf einer Ebene mit meinen beiden French-Open-Finals. Ich hoffe, dass es anders ausgeht." Dass Thiem Geschichte geschrieben hat, als erster Österreicher das Finale erreichte, wurde da zur Nebensache. "Das ist nicht so wichtig."Im Halbfinale stellte Österreichs Nummer eins klar unter Beweis: Thiem, der zuletzt mit einer Verkühlung kämpfte, ist wieder topfit. So steht einem Final-Spektakel nichts im Weg. "Es geht mir schon viel, viel besser. Morgen gebe ich alles. Danach ist Urlaub."Tsitsipas gegen Thiem zeigt auch den Generationswechsel im Tennis. "Wir sind beide sehr offensive, angriffslustige Spieler. Er spielt attraktiv, ich schaue ihm gerne zu." Im Head-to-Head führt Österreichs Nummer eins mit 4:2.