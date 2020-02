Thiem im Rio-Achtelfinale: Ticker und TV-Übertragung

Dominic Thiem will nach seinem Final-Krimi gegen Novak Djokovic bei den Australian Open in Rio de Janeiro aufzeigen. Im Achtelfinale trifft er auf den Brasilianer Felipe Meligeni Rodrigues Alves.

Die Nummer 4 der Welt trifft auf die Nummer 341. Dominic Thiem ist im Achtelfinale des ATP-500ers in Rio de Janeiro klarer Favorit. Er spielt gegen Lokalmatador Felipe Meligeni Rodrigues Alves um den Einzug ins Viertelfinale.Das Match beginnt am späten Dienstagabend. Voraussichtliche Startzeit: 23 Uhr.Sobald es in Rio losgeht, bleibt ihr hier informiert. Wir tickern das Match zwischen Thiem und dem 21-jährigen Außenseiter live:Sky Sport überträgt das Spiel live und exklusiv. Wer noch kein Abo hat, kann sich rechtzeitig zum Start der K.o.-Phase ein "Sky X"-Abo zum monatlichen Preis von 24,99 Euro bestellen. Das ist der neue Streaming-Dienst des Pay-TV-Sender, ist monatlich kündbar.Gestreamt wird über eine Box (kostet ohne Abo 99,99 Euro extra) oder das entsprechende App via Smart-TVs, Smartphones, Tablets oder Konsolen. Im Free-TV ist das Rio-Turnier nicht zu sehen.