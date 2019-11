Thiem in London gegen Djokovic und Federer

Hartes Los für Dominic Thiem! Österreichs Tennis-Ass trifft bei den ATP-Finals in London unter anderen auf Roger Federer und Novak Djokovic.

Am Sonntag startet in London (GB) das letzte Tennis-Turnier der Saison – die ATP-Finals. Qualifiziert sind die acht besten (fitten) Athleten der letzten zwölf Monate. Gespielt wird in zwei Vierer-Gruppen. Diese wurden am Dienstag ausgelost – und bescherten Dominic Thiem zwei richtig harte Brocken.Thiem, der zum vierten Mal beim finalen Showdown dabei ist, trifft in der Gruppe "Björn Borg" auf Novak Djokovic (Ser/2), Roger Federer (Sz/3) und Matteo Berrettini (It/8).In der Gruppe "Andre Agassi" duellieren einander der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal (Sp), hinter dessen Einsatz wegen einer Bauchmuskelzerrung noch ein Fragezeichen steht, Daniil Medwedew (RUS/4), Stefanos Tsitsipas (GRE/6) und der an Nummer sieben gesetzte Titelverteidiger Alexander Zverev (D).Thiem startet gleich am Sonntag mit dem Kracher gegen Federer ins Turnier. Die Partie ist als Abend-Session angesetzt.