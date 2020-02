Hirscher 7,9 Millionen wert – Thiem kommt näher

Ein Marktforschungsinstitut analysierte den österreichischen Sport-Sponsormarkt und zeigt, welche Sportler und Sportarten Firmen 2019 den größten Geldregen bescherten.

Marcel Hirscher lacht auch in der Ski-Pension noch vom Werbethron der österreichischen Sportler. Der 30-Jährige hatte im Jahr 2019 einen Werbewert von 7,9 Millionen Euro. Diese Zahlen errechnete das Marktforschungsinstitut "Focus" und stellte sie am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien vor.Tennis-Held Dominic Thiem verdoppelte im Vergleich zu 2018 seinen Wert und ist dem Sportler des Jahres dicht auf den Fersen. Der Lichtenwörter brachte seinen Sponsoren einen Werbewert von 7,1 Millionen Euro.Platz drei ging an einen alpinen Speedfahrer: Vincent Kriechmayr. Das ÖSV-Ass war demnach im Vorjahr 4,2 Millionen wert.Hinter dem Skispringer Stefan Kraft und ÖSV-Techniker Marco Schwarz wurde Ski-Dominatorin Mikaela Shiffrin im Ranking Sechste – beste Frau. Nicole Schmidhofer landete als beste Österreicherin auf Rang elf.Im Ranking der Sportarten hat Wintersport, speziell Ski alpin klar die Nase vorne. Daran hatte auch die Ski-WM im Frühjahr 2019 einen Anteil. Konkret: Auf die Ski-Helden entfielen rund 38 Prozent des gesamten Werbewerts (1,14 Milliarden Euro), gefolgt von Fußball (20 Prozent), Formel 1 (12 Prozent) und Skispringen (11 Prozent). Das übrige Fünftel des Werbewerts verteilt sich auf 82 unterschiedliche Sportarten.Das Markforschungsinstitut analysierte für ihre Studie den Werbeeffekt des Sportsponsorings für 15.446 Marken bei nationalen und internationalen Events.