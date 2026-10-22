i Thomas Anders REUTERS Trotz Mega-Angebot Geld spielt keine Rolle! Thomas Anders sagt alles ab Der Sänger lehnt trotz lukrativer Angebote Auftritte in Russland ab – wegen des Ukraine-Kriegs. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 15:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Thomas Anders (63) ist auch viele Jahre nach dem Ende von Modern Talking noch ein gefeierter Star in Russland. Doch auftreten wird er dort nicht mehr. In einem Interview machte er nun deutlich, warum er alle Anfragen für Konzerte in Russland ablehnt.

"Ich habe sofort gesagt: Das mache ich auf gar keinen Fall", erklärte Anders im Talkformat "MusikerGrillen" von WELT TV und dem "Rolling Stone"-Magazin. "Das will ich nicht. Das kann ich nicht gutheißen, was da passiert", bezog er sich auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

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Wie Bunte.de berichtet, betonte der Sänger, dass die Situation eine andere gewesen sei, als er noch zu UdSSR-Zeiten auf der Bühne stand. Die Verzahnung von Ukrainern und Russen sei sehr eng – viele leben im jeweils anderen Land, haben dort Verwandtschaft oder sind verheiratet.

Mitleid mit den Fans

"In dieser Welt will ich dort nicht auftreten", stellte Anders klar. Gleichzeitig empfinde er Mitleid für seine Fans in Russland, die nichts für die politische Situation könnten. Einige hätten zwar die Möglichkeit, seine Konzerte in Kasachstan oder der Türkei zu besuchen, aber für den Großteil gelte das nicht.

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Nach wie vor würden Kontakte aus Russland versuchen, ihn von Auftritten zu überzeugen. Anders erteilt dem aber eine klare Absage: "Da muss sich ganz oben an der Spitze etwas ändern. Da muss eine andere Einstellung zur Weltpolitik kommen."