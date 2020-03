Müller blamiert sich mit peinlichem Eckball-Trick

Thomas Müller scheiterte mit seinem Eckball-Trick. Die Fans von Pokal-Gegner Schalke johlen vor lauter Schadenfreude. Das Hoppala im Video.

Die Bayern stehen im Pokal-Halbfinale. Joshua Kimmich schoss den deutschen Rekordmeister am Dienstagabend zum 1:0-Sieg gegen Schalke.In Gelsenkirchen hatten die Heim-Fans nur ein Mal Grund zum Jubeln. In Minute 52 versuchte Bayern-Star Thomas Müller einen Eckball schnell auszuführen, scheiterte dabei kläglich. Sehr zur Freude des Schalker Anhangs.Die Szene erweckte den Eindruck, als wolle Müller den legendären Eckball-Trick von Liverpools Trent Alexander-Arnold imitieren. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League hatte der Rechtsverteidiger Barcelona im Vorjahr am falschen Fuß erwischt. Er war erst scheinbar teilnahmslos von der Corner-Fahne weggetrabt, hatte den Ball dann überraschend flach in den Strafraum befördert. Dort hatte Divock Origi zum 4:0 eingeschossen.Auch Müller marschierte in der Veltlins-Arena erst in Richtung Sechzehner, drehte dann um und visierte Philippe Coutinho an. Idee gut, Ausführung mangelhaft. Der flache Pass fand seinen Weg zum Mitspieler nicht. Der Ball kullerte direkt ins Aus.