Thomas Muster schlägt jetzt für Kurz auf

"Game Kurz": Jetzt wirbt auch die ehemalige Nummer eins der Tennisweltrangliste für den VP-Chef.

"Er kann stark zurückkommen"

"Ich habe immer Köpfe gewählt und keine Parteien. Und Sebastian Kurz ist für mich in dem Moment der Kopf, den ich wählen würde", sagt Thomas Muster im neuen Unterstützer-Video.Dann zieht er Parallelen zwischen seinem Unfall und der Abwahl von Kurz: "Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man aus Rückschlägen wieder stärker zurückkommen kann. Und ich glaube auch, dass das bei Sebastian Kurz so sein wird."Er rät dem VP-Chef, Zweiflern keinen Glauben zu schenken, sondern hart am Comeback zu arbeiten und nie den Glauben daran zu verlieren. Gedreht wurde im August auf einem Tennisplatz in Musters Heimat Leibnitz (Stmk.).Warum die beiden nicht ein paar Bälle gespielt haben (Kurz ist ausgebildeter Tennis-Übungsleiter, Anm.)? Man habe sich lieber inhaltlich ausgetauscht, so ein VP-Sprecher.