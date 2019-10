Polizisten sollen Opfer im Dienst vergewaltigt haben

Zwei Polizisten aus Thüringen sollen eine in Verwahrung genommene Person sexuell missbraucht haben. Die beiden Beamten befinden sich in Haft.

Wie die Staatsanwaltschaft Erfurt am Mittwoch mitteilte, ist gegen zwei Polizisten in Thüringen Haftbefehle wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs erlassen worden.Laut Behörden sollen die beiden Beamten am vergangenen Samstag im Dienst ihr in behördlicher Verwahrung befindliches Opfer missbraucht und vergewaltigt haben.Das Amtsgericht hatte am Dienstag Haftbefehle gegen die Polizisten erlassen. Die beiden Beschuldigten sollen sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert haben.Aus ermittlungstaktischen Gründen und zum Schutz der Beteiligten hält sich die Behörde mit weiteren Einzelheiten zur Tat sowie den Polizisten zurück.