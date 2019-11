Tickets für DJANGO 3000 am 15.11 im Flex gewinnen

"Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets für das Wien-Konzert von Django 3000.

Nach sieben Jahren Dauerparty, nach Erfolgsalben wie "Hopaaa!" und "Bonaparty" und nach dem deutschlandweiten Siegeszug ihrer legendären Partykracher ist es nur logisch, innezuhalten, Richtung Horizont in die aufgehende Sonne zu blicken – und zu schauen, wohin die Reise weitergeht.Das fünfte Studioalbum "Django4000", seit Juli in den Läden, beschreibt den neuen Kurs ganz wunderbar. "Ein bisserl erwachsener, vielleicht auch reflektierter", beschreibt Florian "Da Geiga" Starflinger die neue Platte.Die Musik kommt rockiger als bisher daher, geradeausiger, weniger verspielt – bleibt den Wurzeln der Freistaat-Gitanos aber trotzdem treu.Freitag, 15. November 2019Flex, WienSupport: Dis MEinlass: 19 UhrBeginn: 20 Uhr