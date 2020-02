Bis zu 110 km/h! Tief Yulia im Anmarsch auf NÖ

Lokal sind Böen von rund 100 km/h zu erwarten. Schwere Sturmböen werden in den Abend- und Nachtstunden vom Wienerwald ostwärts erwartet.

Laut Unwetterzentrale zieht ein kleines, aber kräftiges Tief namens Yulia über Deutschland hinweg Richtung Polen.Auch in Österreich muss man sich lokal auf stürmische Verhältnisse einstellen. Die stärksten Böen werden laut der Unwetterzentrale in den Abend- und Nachtstunden erwartet. Schwere Sturmböen von 90 bis 110 km/h werden vom Wienerwald ostwärts erwartet.Zu Wochenbeginn, am Montag, soll der Wind wieder nachlassen. Mehr als 60 km/h sind kaum noch zu erwarten.Heute kurz vor 7 Uhr wurde die Feuerwehr Pressbaum bereits zu einem Sturmeinsatz alarmiert. Die Spitze einer Föhre war durch die starken Windböen geknickt, auf das Dach eines Wohnhauses gestürzt und anschließend auf einen Balkon und ein davor geparktes Auto geprallt. Dach, Balkon und Auto wurden stark beschädigt.Mittels Kran wurde der Baum angehoben und gesichert, anschließend der Baum vorsichtig stückweise entfernt. Danach wurde das beschädigte Fahrzeug aus der Gefahrenzone gebracht und der längs eingerissene Baum geschnitten, um die Gefahr weiterer herabstürzender Baumteile zu bannen. Um 10.15 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.