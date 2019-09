Tierhasser schießen mit Speeren auf Schildkröten

Von einem Speer angeschossen und in eine Fangschnur verwickelt hatte man die Schildkröte aufgefunden. Mit einer Notoperation konnte das Tier aber gerettet werden.

Vor wenigen Tagen wurde vor der Küste Floridas eine verletzte Schildkröte gefunden. Tierquäler hatten einen Speer auf das Reptil geschossen.Die Schildkröte wurden daraufhin umgehend in eine Tierklinik gebracht und dort medizinisch behandelt. Der rund 90 Zentimeter lange Speer ging fast durch ihren ganzen Körper.Die Tierärzte konnten das Leben von "Splinter", so der Name des Tieres, aber zum Glück retten und das Geschoss aus dem Körper des Tieres ziehen.Eigentlich sind Meeresschildkröten in den USA gesetzlich geschützt. Wer die Tiere angreift, dem drohen hohe Strafen oder sogar Gefängnis.Es war aber nicht das erste Mal, dass eine Schildkröte mit einem Speer attackiert wurde. Bereits vor einigen Wochen war ein totes Reptil gefunden worden, in dem ein Speer steckte.