Tiroler (17) vermisst: Polizei sucht auch in Wien

Seit dem 29. Juli ist ein 17-jähriger Bursche aus Flaurling im Bezirk Innsbruck Land abgängig.

Er wollte sich am Abend desselben Tages gegen 18 Uhr mit seinem Vater in Telfs treffen, erschien jedoch nicht zum Treffpunkt.Seit dem ist auch das Mobiltelefon des 17-Jährigen ausgeschaltet.Nachdem alle Ermittlungen zum Aufenthaltsort bislang ohne Erfolg blieben, hat die Polizei nun Fotos des Abgängigen veröffentlicht.Auch die Wiener Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Jugendliche in der Bundeshauptstadt aufhält. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, unabhängig vom Bundesland.(red)