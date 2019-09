Tödliche Schulwegunfälle: VCÖ fordert Tempo 30

Für rund 240.000 Wiener Kinder hat gestern die Schule begonnen. Damit diese sicher hin und wieder nach Hause kommen, fordert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) nun Tempo 30 als neue Regelgeschwindigkeit im Ortsgebiet.

Sicherheit deutlich höher

"Im Vorjahr wurden in Österreich bei 570 Schulwegunfällen 610 Kinder verletzt, tödlich endete keiner. Im heurigen 1. Halbjahr gab es aber bereits drei tödliche Unfälle", so der VCÖ.Eine Reduktion auf 30 km/h würde die Sicherheit deutlich erhöhen, denn: "Bei Tempo 50 ist der Anhalteweg doppelt so lange wie bei Tempo 30.Zudem steigt die Verletzungsschwere mit der Geschwindigkeit." Dort, wo es aus Sicht der Verkehrssicherheit geht, soll der "50er" aber weiterhin bleiben. (red)