Trauer um Drummer-Legende Tony Allen

Tony Allen bei einem Auftritt in Hof des Palais Royal in Paris 2017

Völlig überraschend starb Afrobeat-Mitbegründer Tony Allen (79) am Donnerstagabend in Paris.

Brian Eno schwärmte über Tony Allen: "Er ist einer der größten Musiker des 20. Jahrhunderts – und des 21." Der Schlagzeuger mit nigerianischen Wurzeln begründete den Afrobeat mit und gilt als einer der besten Drummer seiner Zeit.Der 79-Jährige war gesundheitlich fit. Innerhalb weniger Stunden verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, wie der " Rolling Stone " berichtet. Er verstarb in einem Pariser Spital. Er lebte in Courbevoie nahe der französischen Hauptstadt. Die Ärzte diagnostizierten ein Aneurysma der Baucharterie.Sein Manager Eric Trosser sprach noch kurz vor seinem Tod mit Allen. Da ging es ihm noch gut. "Er war gut in Form. Es kam ziemlich plötzlich", so Trosser zum US-Rolling-Stone. Plötzlich fühlte er sich nicht wohl und ging ins Spital. Wenige Stunden später war er tot.Tony Allen begann erst mit 18, Schlagzeug zu spielen. Bis zu seinem Tod nahm er allein mit der Band "Africa 70" rund 40 Alben auf.Er und Fela Kuti waren die ersten, die traditionelle Trommelmusik mit Jazz und Funk zum Afrobeat machten.