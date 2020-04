Totalsperre! Schwerer Crash auf A2 nach Wien

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 bei Wiener Neustadt Richtung Wien kam es am Montag zu einer Totalsperre.

Kurz vor 8.00 Uhr kam es am heutigen Montag auf der Südautobahn Richtung Wien zu einem schweren Verkehrsunfall.Kurz vor Wiener Neustadt West kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und zwei Lkws, wobei einer der Lkws die Mittelleitwand durchbrach und auf dieser in Folge zum Stillstand kam.Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine Totalsperre Richtung Wien war die Folge, was einen umfangreichen Stau von mehreren Kilometern zur Folge hatte.Ebenso mussten zwei Fahrspuren Richtung Graz gesperrt werden, da große Teile der Betonleitwand auf der Fahrbahn Richtung Graz lagen.Zur Zeit sind die umfangreichen Aufräumarbeiten in Gang. Mittlerweile konnte Richtung Wien eine Fahrspur freigegeben werden. Die Arbeiten werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.