Vor 4 ' Tottenham schnappt den Bayern den Audi Cup weg

Harry Kane gegen Thiago Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/APA

Tottenham hat sich zum Sieger des Audi Cups 2019 gekrönt. Die Spurs besiegten die Bayern nach 2:2 über 90 Minuten im Elfmeterschießen, ÖFB-Star David Alaba vegab seinen Versuch.

Bayern-Trainer Niko Kovac ließ viele seiner Stars zunächst auf der Bank. Sarpreet Singh und Alexander Nollenberger durften sich an den Flügeln beweisen, mit Jonas Kehl ließ sich ein weiterer Perspektivspieler zum 1:0 für Tottenham überrumpeln.



Georges Nkdoudou zog am jungen Bayer am linken Flügel vorbei und bediente Erik Lamela mustergültig, der zum 1:0 einschob (19.). Es war ein klassisches Testspiel mit vielen Wechseln, das bis zur 59. Minute dahin plätscherte.



Christian Eriksen erhöhte auf 2:0, das Ding schien entschieden, doch dann drehte der 18-jährige Alfonso Davies auf. Mit einem Geniestreich schickte er Jann-Fiete Arp nur zwei Minuten später, der Anschlusstreffer gelang.



Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen, weil Davies selbst den 2:2-Ausgleich mit einem schönen Schlenzer (81.). besorgte.



ÖFB-Star David Alaba und Jerome Boateng verschossen ihre Elfer, somit geht der Titel an Tottenham. (pip)