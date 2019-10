Touristen wegen Voll-bremsung der Bim verletzt

Am Freitag kam es in der Wiener Innenstadt zu einer Notbremsung einer Straßenbahn, weil ein Auto sie geschnitten hat. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Notbremsung mit Folgen: Ein Straßenbahnfahrer musste beim Opernring am Freitag gegen 14.40 Uhr stark bremsen, weil ihn laut Wiener Linien ein Fahrzeug geschnitten hat. Zu einem Unfall kam es zwar nicht, allerdings stürzten dabei ein paar Fahrgäste zo Boden.Wie sich nach einigen Stationen herausstellte, wurden zwei Touristen bei der Vollbremsung leicht verletzt. Erst am Burgring wurde der Bim-Fahrer über die Verletzten informiert.Die sofort alarmierte Berufsrettung war in wenigen Minuten am Einsatzort. "Eine 31-jährige Frau musste mit Prellungen im Ellbogenbereich ins Krankenhaus gebracht werden", so Rettungssprecher Daniel Melcher gegenüber. Zum zweiten Patienten liegen keine näheren Informationen vor.Durch den Rettungseinsatz kam es anschließend auf der Ringstraße zu einem enormen Bim-Stau - etwa 20 Straßenbahngarnituren reihten sich vom Volksgarten bis zum Karlsplatz hintereinander.