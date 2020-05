Trauer in Herberstein: Löwe Simba gestorben

Er war das Wappentier der Tierwelt Herberstein. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Publikumsliebling Simba am Donnerstag im für Berberlöwen hohen Alter von 19 Jahren.

"Der König von Herberstein"

Nachfolge gesichert

"In den letzten Wochen hat sich abgezeichnet, dass die Lebensqualität des Tieres zusehends abnimmt. Trotz intensiver tierärztlicher Behandlung hat sich sein Zustand in den letzten Tagen rapide verschlechtert", erklärt Tierarzt Dr. Reinhard Pichler, Zoologischer Leiter der Tierwelt Herberstein in Stubenberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Am Donnerstag ist Publikumsliebling Simba im für Berberlöwen hohen Alter von 19 Jahren gestorben.Löwe Simba wurde am 15. März 2001 im tschechischen Olomouc geboren und kam im Februar 2004 vom Tiergarten Schönbrunn in die Oststeiermark, wo er mit dem Löwenmännchen Brutus vergesellschaftet wurde. Mit ihm pflegte er bis zu dessen Ableben im Sommer 2016 eine kongeniale 'Löwen-Männerfreundschaft'.Tierwelt-Geschäftsführerin Doris Wolkner-Steinberger erinnert sich gerne an ihre erste Begegnung mit der beeindruckenden Raubkatze: "Für mich war Simba von Anfang an 'der König der Tiere' in Herberstein. Daher habe ich ihn vor 13 Jahren zum Wappentier des Steirischen Landestiergarten auserkoren".Seine Seniorenjahre verbrachte Simba allein im Gehege. In freier Wildbahn haben Löwenmännchen eine Lebenserwartung von bis zu 12 Jahren. Donnerstagnachmittag war sein unverkennbares Brüllen das letzte Mal zu hören, bevor es für immer verstummte.Umso wichtiger ist es für die zoologische Einrichtung, dass mit dem Berberlöwen-Paar Amira und Caesar und deren "königlichen Nachwuchs" weiterhin aktiver Artenschutz betrieben werden kann.