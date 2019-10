Traum erfüllt: Bub (13) als Co-Pilot in Rallyeauto

Leonard (13) kämpft gegen einen Tumor im Kopf. Der Erlebnishof Kumplgut sowie der ÖAMTC erfüllten dem Buben nun seinen größten Traum.

Breites Grinsen bei Leonard

Einmal in einem Rallye-Auto mitfahren und ein paar Runden drehen. Wie von vielen jungen Burschen war das auch der große Traum des 13-jährigen Leonard.Der junge Bursch, der gegen einen Kopftumor kämpft, verbringt derzeit mit seinen Eltern den Urlaub im Erlebnishof Kumplgut in Wels.Florian Achhorn, Geschäftsführer des Kumplguts, sowie Mitarbeiter des ÖAMTC sorgten nun für leuchtende Augen bei Leonard.Sie ermöglichten dem Schüler nämlich einen Tag in einem Rallye-Auto. Mit Patrick Winter, Instruktor des Fahrtechnikzentrums Marchtrenk (Bez. Wels-Land) und ehemaliger Rallye-Fahrer, düste der Bursch quer über das Areal des ÖAMTC.Ob über die Schleuderplatten oder durch Wasserhindernisse – 40 Minuten lang fuhren sie über das Gelände. Der Lenker gab richtig Gas, machte mehrere Drifts.Im Vorfeld wurde Leonard gebeten, ein Zeichen zu geben, sollte es ihm zu schnell oder zu wild werden. Der 13-Jährige hatte aber riesigen Spaß bei den verschiedenen Manövern, wie sein breites Grinsen zeigte.Auch der Papa des Buben durfte auf dem Rücksitz ein paar Runden mitfahren.Im Video ist deutlich zu sehen, wie viel Spaß der Schüler hatte.