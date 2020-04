Trotz Corona-Krise: LASK-Stadion nicht in Gefahr

Im Fußball herrscht derzeit wegen Corona Stillstand! LASK-Präsident Siegmund Gruber kann die Fans trotz der Krise beruhigen und versichert, dass der Stadion-Bau nicht wackelt.

Fans fordern keine Rückzahlungen

"Wollen sportlich Meister werden"

Am 15. März ordnete der österreichische Fußballbund aufgrund des Corona-Virus die Einstellung des Trainingsbetriebs im ganzen Land an. Das bislang letzte Pflichtspiel eines heimischen Bundesligisten war das Europa-League-Hinspiel des LASK gegen Manchester United am 12. März (0:5).Und das fand bereits als Geisterspiel auf der Gugl statt.sprach nun mit LASK-Präsident Siegmund Gruber über die Folgen für den Klub, eine mögliche Aufstockung der Liga sowie Auswirkungen auf den Stadionbau.Ich denke nicht, dass wir in Österreich über eine vergleichbare Infrastruktur verfügen, die die gleichzeitige Unterbringung und Spielmöglichkeit für derartig viele Vereine, die Schiedsrichter und die TV-Leute ermöglicht.Dank der Unterstützung unserer Sponsoren und Business-Club-Kartenbesitzer sowie eines Großteils unserer Fans, die selbst für den Fall des Abbruchs der Meisterschaft keine Rückzahlungen fordern, haben wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt diesbezüglich keine Probleme.Auch in der aktuellen Zeit ist viel zu tun. Ich kommuniziere sehr viel und verbringe den Großteil meiner Zeit mit Telefongesprächen und führe zudem viele Videotelefonate durch.Wir sollten versuchen, die aktuelle Saison regulär fertigzuspielen. Hierfür bleibt uns auch durchaus noch Zeit. Sollte sich die Situation in der Zukunft so darstellen, dass dies nicht mehr der Fall ist, können wir uns über andere Szenarien unterhalten.Wir wollen die Meisterschaft auf sportliche Art und Weise, sprich mit der Austragung von Fußballspielen, zu Ende bringen. Sollte der Fall eintreten, dass dies nicht möglich ist, wird es auf die Meinungen der Rechtsexperten ankommen.Es gibt bestehende, mit den TV-Partnern vereinbarte Formate sowie einen Schlüssel, der die Verteilung der Fernsehgelder regelt. Ich denke daher, dass es keine Vierzehnerliga geben kann, ohne dass Verträge gebrochen werden müssen.Dieses Vorgehen kann ich absolut nicht nachvollziehen. Der Gesundheit sollte man in jedem Fall - und speziell in Zeiten wie diesen - die höchste Priorität einräumen.Mit heutigem Wissensstand hätten wir dieses Spiel gar nicht mehr spielen dürfen. Auch nicht mit 500 Personen.Wir haben Stand jetzt noch nicht alle uns zustehenden Zahlungen erhalten. Ich denke aber, dass wir uns um die Liquidität der UEFA keine Sorgen machen müssen.Der LASK verfügt über ausgesprochen treue und wirtschaftlich starke Sponsoren. Mit den meisten von ihnen haben wir zudem langfristige Verträge. Aus diesen Gründen sehen wir hier aktuell keine Probleme auf uns zukommen. Unsere Gesellschaft wird auch nach dem Sieg über diese Krankheit wieder positive Signale - die vor allem durch den Fußball gesetzt werden können - brauchen.Wir arbeiten Stand heute, wenn auch unter dem Einsatz anderer Werkzeuge wie Videotelefonie, wie geplant weiter. Wir werden dieses Projekt selbstverständlich umsetzen.Mit der gesamten Mannschaft bin ich einmal pro Woche im Kontakt, mit dem Trainerteam öfters. Auch hier behelfen wir uns mit dem Instrument der Videotelefonie.Wir beobachten laufend den Spielermarkt. Aus diesem Grund können wir hier situativ entscheiden und - wenn für uns interessant – auch jederzeit handeln.