Trotz Corona: Mourinho beim Training erwischt

Tottenham Hotspur und Coach Jose Mourinho droht Ärger. Der Portugiese und einige Spieler sind beim eigentlich verbotenen Training erwischt worden.

Auch in Großbritannien ist Sport betreiben in Zeiten der Corona-Krise nur alleine gestattet. Das scheint Mourinho und einigen Spurs-Kickern allerdings egal zu sein.In englischen Medien wurden Fotos veröffentlicht, die den 57-Jährigen in einem Londoner Park zeigen. Beim Training mit drei Spielern. Mourinho trug dabei die offizielle Tottenham-Bekleidung.Eigentlich ist Sport nur alleine oder mit Personen, mit denen man zusammen lebt, erlaubt. Und das mit einem Sicherheitsabstand von zwei Metern. Die Trainingseinheit könnte für den portugiesischen Star-Coach ein Nachspiel haben, eine Strafe droht.In sozialen Netzwerken machten darüber hinaus Fotos die Runde, die die beiden Spurs-Spieler Davinson Sanchez und Ryan Sessegnon beim gemeinsamen Lauftraining zeigt – ohne Sicherheitsabstand.Dabei hatte zuletzt ein Sprecher der Nordlondoner noch einmal erklärt: "Alle Spieler wurden daran erinnert, das Social Distancing zu respektieren wenn sie draußen trainieren."