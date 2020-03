Trotz Coronavirus: Wo jetzt noch der Ball rollt

Das in Europa grassierende Coronavirus hat den Fußball fest im Griff. In Österreich pausiert die Liga bis Mai. Doch in anderen Ländern wird weiterhin gespielt.

Die Fußball-Europameisterschaft wurde auf 2021 verschoben, europäische Wettbewerbe pausieren auf unbestimmte Zeit. In den größten Ligen Europas ist zur Zeit nicht an Fußball zu denken. Genauso wie in Österreich, wo den gesamten April keine Partie angepfiffen wird.Das hat bei Fußballfans für einige Entzugserscheinungen gesorgt. Livespiele im TV oder via Stream sind weitestgehend aus dem Programm verschwunden. Doch in ein paar Ländern wird nach wie vor gespielt.Allen voran in der australischen A-League! Da rollt das gesamte Wochenende lang der Ball, perfekt zum Frühstück. Schon am Freitag geht es ab 9.30 Uhr mit Brisbane Roar gegen Newcastle Jets los. Die Partie ist auf der Streaming-Plattform DAZN zu sehen.Am Samstag folgt dann das Sydney-Derby: Western Sydner Wanderers gegen den FC Sydney. Anpfiff ist wieder um 9.30 Uhr, live bei DAZN. Am Montag folgt dann ein Doppelpack aus "Down Under". Erst Newcastle Jets gegen Melbourne City (9.30 Uhr), danach Perth Glory gegen Western United (11.30 Uhr). Beides wieder live bei DAZN.Als letzte große europäische Liga rollt in der Türkei noch der Ball. Die Süper Lig denkt noch nicht daran, zu pausieren. Auch wenn vorerst Geisterspiele stattfinden. Den Auftakt zum 27. Spieltag macht am Freitag das Duell Fenerbahce gegen Kayserispor (18 Uhr). Doch Partien der höchsten türkischen Liga sind in Österreich nur über ein Abo bei BeIN Sport zu empfangen.Am Donnerstag soll auch die weißrussische Vysshaya Liga in die neue Saison starten. Der erste Spieltag steht an diesem Wochenende auf dem Programm. BATE Borisow gastiert schon am Donnerstag bei Energetik BGU (15 Uhr). Überraschungsmeister Dinamo Brest trifft auf Smolevichi (Freitag, 16 Uhr).