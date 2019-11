Trotz Notbremsung crashte Bim in Auto

Bei einem Zusammenstoß einer Bim und eines Pkw in der Unteren Augartenstraße wurde eine 54-jährige verletzt.

Ein Autofahrer wollte am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Unteren Augartenstraße (Wien-Leopoldstadt) unvermittelt in eine Hauseinfahrt einbiegen. Dabei dürfte der Lenker eine Straßenbahn übersehen haben.Der Bim-Fahrer bemerkte das abbiegende Fahrzeug zwar im letzten Moment und legte eine Vollbremsung hin. Trotzdem war der Zusammenstoß nicht mehr zu vermeiden.Eine 54-jährige Passagierin stürzte durch die Notbremsung und schlug sich den Kopf an. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.