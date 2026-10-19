i Trump über Meghan Reuters Harte Worte gegen die Sussexes Trump attackiert Meghan: "Sie ist schrecklich" US-Präsident Donald Trump lästert erneut über Harry und Meghan – für König Charles und die verstorbene Queen findet er hingegen warme Worte. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 08:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Donald Trump macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber Harry und Meghan. In einem aktuellen Interview bezeichnete der US-Präsident die Herzogin von Sussex kurz und knapp als "schrecklich".

Er warf ihr vor, sich gegenüber den britischen Royals völlig daneben benommen zu haben. Besonders sauer stößt ihm auf, wie Meghan mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. umgegangen sei.

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"Sie war der Königin gegenüber schrecklich respektlos. Mir gefiel nicht, wie sie sich verhielt", heißt es auf Promiflash unter Berufung auf den Express. Über Prinz Harry sagte er: "So unterwürfig habe ich wohl noch nie jemanden gesehen."

Trump würde die Sussexes nicht zurücknehmen

Der Präsident erhob schwere Anschuldigungen gegen das Paar: "Sie haben schreckliche Dinge getan. Wenn ich die königliche Familie wäre, hätte ich sie nicht zurückgenommen." Harry habe mit seiner pikanten Biografie und den TV-Interviews das Vertrauen seiner Familie komplett missbraucht.

Völlig anders fällt sein Urteil über die übrigen führenden Mitglieder des Königshauses aus. Über König Charles schwärmte Trump: "Er ist sehr nett. Ein großartiger Kerl. Ich mag ihn."

Schwärmerei für die verstorbene Queen

Über Queen Elizabeth II. fand der Präsident nur lobende Worte: "Sie war eine unglaubliche Frau, eine großartige Frau. Ihr Pflichtgefühl und ihre Anmut waren unvergleichlich."

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Trumps Begeisterung für die Windsors geht Jahrzehnte zurück. Geprägt wurde sie durch seine Mutter Mary Anne MacLeod, die aus Schottland stammte. Als Präsident kam es zu offiziellen Begegnungen mit der Queen – 2018 auf Schloss Windsor und 2019 im Buckingham-Palast.