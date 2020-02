Tsitsipas folgt Thiem ins Halbfinale, Nadal zittert

Stefanos Tsitsipas hat beim ATP Finale mit einem Sieg gegen Alexander Zverev das Halbfinale-Ticket gelöst. Rafael Nadal bleibt im Rennen. Dominic Thiem ist fix im Semifinale.

Stefanos Tsitsipas spielte an diesem Abend in London groß auf und steht nach dem 6:3, 6:2 gegen Titelverteidiger Alexander Zverev als zweiter Halbfinale-Teilnehmer nach dem Österreicher Dominic Thiem fest. Zverev hingegen vergab die erste Chance auf das Halbfinale-Ticket.Zwei Tage nach seinem überzeugenden Sieg gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal musste sich Zverev nach 1:13 Stunden geschlagen geben und kassierte im fünften Vergleich mit dem 21-jährigen Griechen seine vierte Niederlage.In der Gruppe "Andre Agassi" hat am Freitag das Trio aus Zverev, Nadal und dem Russen Daniil Medwedew noch die Chance auf das Weiterkommen. Zverev hat sein Turnier-Schicksal in der eigenen Hand und kann mit einem Sieg gegen den russischen Shootingstar alle Zweifel beseitigen. Medwedew hat bereits zwei Niederlagen auf dem Konto."Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist." Die Aussage wird dem verstorbenen US-Baseballer Yogi Berra zugeschrieben.Rafael Nadal ist nicht der Mann für markige Sprüche, aber das Zitat passt bestens zum Spanier und zu dessen Kampfgeist. Er lag gegen Medwedew im dritten Satz 1:5, 30:40 zurück. Doch irgendwie brachte er seinen Aufschlag doch noch durch, worauf seinem Gegner die Nerven einen Streich spielten. Der Russe ließ nach und baute so Nadal auf. Letztlich setze sich die Weltnummer 1 6:7, 6:3, 7:6 durch."Dass ich gewann, war auf eine Kombination von Dingen zurückzuführen: Glück, Fehler von Daniil und gute Momente von mir am Ende", sagte Nadal, der glaubhaft versicherte, Medwedew tue ihm leid.Der zwölfmalige French-Open-Champion wahrte dank dem erstaunlichen Sieg nicht nur die Chance, sich in London für den Halbfinale zu qualifizieren, sondern erhöhte auch die Wahrscheinlichkeit, die Saison an der Spitze der Weltrangliste abzuschließen. Novak Djokovic kann den Mallorquiner nur noch überholen, wenn er den Titel holt und Nadal nicht mehr zweimal gewinnt.