Tumulte! Lyon-Ultras greifen eigenen Spieler an

Olympique Lyon steigt in das Achtelfinale der Champions League auf – und die Ultras haben nichts besseres zu tun, als den eigenen Spieler Marcelo zu beleidigen.

Mit seinem Tor zum 2:2-Remis gegen RB Leipzig schoss Memphis Depay Olympique Lyon in das Achtelfinale der Champions League. Doch mit dem Schlusspfiff war ihm dennoch nicht zu feiern zu Mute – dank einiger "Fans", die auf den Rasen stürmten und mit einem Banner den Rauswurf von Innenverteidiger Marcelo forderten.Als Depay das Plakat mit der Aufschrift "Marcelo verschwinde" und einem abgebildeten Esel sah, stürmte er wutentbrannt zu den Rowdys und wollten ihnen den Banner entreissen. Plötzlich strömten noch mehr Ultras auf den Rand des Spielfeldes, die Situation drohte zu entgleisen, seine Mitspieler scharten sich um den Niederländer Depay und schützten ihn so vor Attacken.Hintergrund: Marcelo geriet nach der 1:2-Pleite Lyons bei Benfica Lissabon am Flughafen mit aufgebrachten Ultras in Streit und wurde somit zur "Persona non grata" bei den Hardcore-Fans.