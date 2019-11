Tür von Airbus A380 fast abgerissen

Die Passagiere waren bereits zum Einsteigen bereit – da gab es plötzlich einen lauten Knall.

Zwischenfall am Kingsford Smith International Airport in Sydney:Nach einem Routineaufenthalt im Hangar 96 von Qantas wurde ein Airbus A380 vergangenen Freitag wieder ins Freie gezogen. Er sollte danach zum Gate gebracht werden, wo die Passagiere von Flug QF7 nach Dallas hätten zusteigen sollen. Doch soweit kam es nicht.Denn als der Airbus A380 mit dem Kennzeichen VH-OQB aus dem Hangar geschleppt wurde, knallte er in ein Gerüst, wie die Zeitung "Sydney Morning Herald" berichtet. Dabei wurde eine Tür fast vollständig aus ihren Angeln gerissen. Auf Twitter veröffentlichten Medien Bilder der komplett deformierten Tür. Der Flug musste gecancelt werden.Die Reparatur wird noch einige Zeit dauern. Weil zugleich ein A380 in Dresden und einer in Abu Dhabi stehen, wo sie ein neues Interieur bekommen, hat Qantas derzeit nur neun Superjumbos zur Verfügung.