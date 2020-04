Türgriff aus Österreich soll Infektion verhindern

Sars-CoV-2 kann sich bis zu drei Tage auf Kunststoff und Edelstahl halten. Das Wiener Unternehmen Amadeo Systems GmbH will dies mit einem neuen Türgriff verhindern.

Dem Robert-Koch-Institut zufolge gilt eine Infektion mit Covid-19 über kontaminierte Oberflächen als möglich. Bis zu drei Tage sollen sich Erreger auf Oberflächen halten können. Die Wiener Firma Amadeo Systems hat einen Türgriff entwickelt, der das Risiko einer Schmierinfektion drastisch reduzieren soll. Funktionieren soll dies durch Oligodynamie.Oligodynamie ist ein seit über 150 Jahren bekannter Effekt und bezeichnet die schädigende Wirkung von Metallionen auf unterschiedliche Krankheitserreger, wie Bakterien, Viren und Pilze. "Wir haben ein Verfahren entwickelt, das auf den Effekt der Oligodynamie setzt. Dieses ermöglicht es uns, für den Amadeo Drücker ULC eine härtere Oberfläche zu schaffen, die frei von porösen Stellen ist, den Anforderungen des täglichen Lebens standhält und eine höhere antiseptische Wirkung aufweist", so Michael Makivic, Gründer und Eigentümer des Unternehmens.Türgriffe mit besseren hygienischen Eigenschaften werden vor allem in Krankenhäusern, Hotels, Schulen und öffentlichen Gebäuden benötigt und könnten das Infektionsrisiko für Patienten, Mitarbeiter, Gäste und Besucher nachhaltig senken, so der Unternehmer. "Die beste Möglichkeit eine Schmierinfektion zu vermeiden ist und bleibt allerdings immer noch der berührungslose Zugang", so Makivic.So öffnet beispielsweise der Amadeo Drucker ULC in Kombination mit dem Amadeo i-Lock System Türen für berechtige Personen automatisch mittels NFC-Sensor. In einem nächsten Schritt strebt Amadeo Systems an, die Wirkung des neu entwickelten Verfahrens von einem unabhängigen Institut belegen zu lassen. Auf die Frage nach der genauen Zusammensetzung des neuen Materials von Amadeo erklärt Makivic: "Dies bleibt unser Betriebsgeheimnis." Preis des Drückers: 139 Euro, mit i-Lock 499 Euro.