Türkei-Ultras stoppen Team in Schutzanzügen

Türkische Fans konnten am Sonntag wegen des Coronavirus ihr Team nicht im Stadion anfeuern. Deshalb hatten sie sich einen skurrilen Empfang ausgedacht.

Zumindest haben die Ultras des türkischen Viertligisten Kocaelispor in einer Hinsicht an ihren eigenen Schutz gedacht. In Schutzanzügen bereiteten sie dem Spielerbus ihres Teams vor dem Heimspiel gegen Alemdagspor (3:0) einen gleichermaßen sterilen wie feurigen Empfang – schließlich durfte auch Pryotechnik ihrer Meinung nach nicht fehlen.Den speziellen Empfang planten die Fans, weil sie wegen des Coronavirus keinen Einlass ins Stadion erhielten. Der türkische Fußballverband hat entschieden, noch bis Ende April alle Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen.