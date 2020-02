Turnerin (20) stirbt nach Sturz vom Stufenbarren

Ein tragischer Unfall erschüttert die USA. Die 20-jährige Kunstturnerin Melanie Coleman ist nur zwei Tage nach einem Sturz vom Stufenbarren verstorben.

"Eine tolle Studentin, eine exzellente Athletin und ein involviertes Mitglied der Gemeinde." So wird Melanie Coleman beschrieben.Die 20-jährige Kunstturnerin verstarb am Sonntag an den Folgen eines Trainingssturzes. Das gab ihr Universitätsklub, die Southern Connecticut Owls, einen Tag danach bekannt.Coleman sei am Freitag im Training vom Stufenbarren gestürzt, habe dabei eine schwere Rückenmarksverletzung erlitten, so die Universität. "Unser Herz ist gebrochen", erklärte ihre Trainerin Mary Fredricks.Coleman sei eine harte Arbeiterin gewesen und eine inspirierende junge Frau. Als Juniorin hatte Coleman die höchste Leistungsebene erreicht, arbeitete als Universitätssportlerin am Durchbruch, der ihr nun verwehrt blieb...