Turtelt Jamie Foxx lieber mit Models als mit Katie?

Der Schauspieler zog in weiblicher Begleitung durch die Nachtklubs von L.A. Seine Freundin Katie Holmes war währendessen in New York.

So eine Fernbeziehung ist halt nichts für schwache Nerven. Während Katie Holmes (40) das Wochenende zuhause in New York verbrachte, amüsierte sich ihr Freund Jamie Foxx (51) auf der anderen Seite der USA in Los Angeles.Wenige Tage zuvor war der Oscar-Preisträger (bester Hauptdarsteller 2005 für "Ray") laut "Gala" bereits mit einer mysteriösen Blondine im Nachtleben der Westküsten-Metropole gesichtet worden. Nun verließ er den Nachtklub Bootsy Bellows in West Hollywood gemeinsam mit dem Model Sale Vave (21).Sale hatte bereits am 1. Juli drei gemeinsame Bilder mit Foxx auf Instagram gepostet. "Ich bin diesem Mann so dankbar!" kommentierte das Model die Fotos. "Danke vielmals Jamie Foxx für alles, was du tust und dafür, dass du an mich glaubst."Ob sich Katie Holmes Sorgen um ihren Beau machen muss. Noch äußerte sich die Schauspielerin nicht zu Jamies vermeintlichen Party-Nächten.(lfd)