Twix und Mars schummeln bei Miniversionen

Die Mogelpackung des Monats geht an Süßigkeiten der Mars GmbH. Für weniger Inhalt müssen die Verbraucher mehr ausgeben.

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat eine Schummelei aus dem Sektor der süßen Sünden aufgedeckt. Hier wird dem Genussprodukt ein neues sündhaftes Element hinzugefügt. Der Angeklagte: die Mars GmbH, die das Sortiment um Snickers, Bounty, Twix, Milky Way und Mars umfasst. Der Tatbestand: Mengenminimierung bei Mini-Versionen.Innerhalb von einem Jahrzehnt änderte sich die Menge des Inhalts bereits zum sechsten Mal. Währenddessen hat sich der Preis um 40 Prozent erhöht. 2017 waren noch 303 Gramm enthalten. Im März 2019 schrumpfte die schokoladige Versuchung auf 275 Gramm, während sich am Preis nichts änderte.Konkret bedeutet das, dass in einer Packung nur mehr 14 statt 16 Schokoriegel enthalten sind. Eine geringe Änderung, die dem Verbraucher nicht auffällt. Nur mit Blick auf die Mengenangabe folgt die bittere Erkenntnis.Der Hersteller gibt sich weniger reuevoll. Mars teilte mit, dass es sich lediglich um eine Anpassung der Formate handle. Die Preisentwicklung sei mit einer nachhaltigeren Produktionsweise zu erklären. "Damit unsere Produkte erschwinglich bleiben und unsere Konsumenten sie wie gewohnt genießen können, entscheiden wir uns in manchen Fällen für eine Reduktion der Größe oder Grammatur", erklärt die Mars GmbH. (GA)