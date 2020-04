Tyson bereut: Seine Tiger können von Joe Exotic sein

Box-Ikone Mike Tyson gibt zu, dass seine Tiger aus der Zucht des kontroversen Netflix-Stars Joe Exotic stammen könnten. Er bereut die Haltung der Wildkatzen.

Die Dokumentar-Serie "Tiger King" löste einen weltweiten Hype um Joe Exotic aus. Der US-Amerikaner ist der Protagonist des neuesten Netflix-Hits. Für die einen ist der kompromisslose Großkatzen-Fan ein Kult-Charakter, für andere ein Verbrecher ohne Gewissen. Seit bekannt wurde, dass der "Tiger King" wegen zweifachen Auftrages zum Mord hinter Gittern sitzt, trifft wohl überwiegend Zweiteres zu. Wir wollen an dieser Stelle nicht spoilern – die Details hinter den Anklagen sind Teil der Netflix-Show.Bereits davor war einer der Kritikpunkte am Entertainer aus dem Süden der Staaten die Zucht seiner Wildkatzen, um mit dem Nachwuchs durch Selfies und Streicheleinheiten der Zoobesucher Geld zu verdienen.Die Serie beleuchtet, dass der Besitz von Großkatzen als Haustiere in den USA zwar mittlerweile verboten, aber lange Zeit gängige Praxis war. Mike Tyson, Box-Superstar, ist einer der berühmtesten Tiger-Besitzer. Spätestens seit der Hollywood-Komödie "Hangover" kennt fast jeder "sein Schmusekätzchen", das im Streifen in einer durchzechten Nacht entführt wird. Der Tiger war aber nicht sein eigener. Tyson musste sein Anwesen 1999 wegen finanzieller Probleme abstoßen – inklusive mehrerer Tiger in Käfigen.Tyson gibt nun in einem Interview mit "The Sportsman" zu, dass seine Tiger aus der Zucht des streitbaren Joe Exotic stammen könnten. Er outet sich aber auch als Fan des Netflix-Antagonisten.Tyson: "Die Leute sagen immer, das sind Dummköpfe. Aber es sind tolle Personen", sagt er über die Hauptpersonen der Serie, allen voran Exotic. "Sie haben die Kontrolle über die Gedanken der Leute. Sie sind geborene Anführer."Stammen seine Katzen, die er überwiegend in den 90ern besessen hatte, von Exotic? "Es könnte ein. Vielleicht haben meine Kontakte ihre Katzen von Joe. Aber ich weiß es nicht. Wenn du dich in der Welt der exotischen Tiere bewegst, kennst du Joe."Der ehemalige Weltmeister ist zwar ein Fan der Show, bereue aber mittlerweile, Tiger als Haustiere gehalten zu haben. "Ich war dumm. Du kannst diese Katzen niemals zu 100 Prozent domestizieren. Sie werden dich unabsichtlich töten. "