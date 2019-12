Überfall in Wien-Liesing: Polizei sucht Schläger-Bande

Die Wiener Polizei sucht nach vier Unbekannten, die am 27. September in Wien-Liesing einen Mann ausgeraubt haben sollen.

Schlugen und traten auf Opfer ein

Hinweise an Polizei erbeten

Vier bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, gemeinsam mit einem, bereits mittels Lichtbilder ausgeforschten und festgenommenen, 19-jährigen Österreicher am 27. September 2019, um 21:50 Uhr einen Mann in der Anton-Baumgartner-Straße (Wien-Liesing) ausgeraubt zu haben.Sie verfolgten ihr Opfer durch einen Wohnpark in Richtung einer U-Bahnstation, schlugen den Mann von hinten zu Boden und traten auf ihn ein. Anschließend raubten sie den Rucksack, in dem sich die Geldbörse des Mannes befand, und flüchteten.Das Opfer erlitt bei der Attacke zahlreiche Prellungen und Abschürfungen. Der geschätzte Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.Durch Überwachungskameras in der Wohnhausanlage konnten Fotos der fünf Tatverdächtigen gesichert werden.