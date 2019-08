Vor 29 ' UFC-Star vor Comeback-Sieg mit Joint im Ring

Nate Diaz ist zurück in der UFC – und machte vor seinem Comeback-Sieg gegen Anthony Pettis wortwörtlich Dampf im Octagon.

Nate Diaz hatte seit über 1.000 Tagen keinen Kampf mehr bestritten. Das sei aus mehreren Gründen kein Problem, erklärte der 34-jährige Kalifornier aber vor seinem Kampf in der Nacht auf Sonntag bei der Ultimate Fighting Championship 241 in Anaheim gegen Anthony Pettis. Erstens sei er wichtig, er brauche nur einen Pieps von sich zu geben, und alle hören zu. Und zweitens sei er so oder so gut – einer der drei besten Kämpfer in Mixed Martial Arts auf der Welt.



Keine Sorgen also beim Amerikaner, obwohl er seinen letzten Kampf gegen Conor McGregor verlor, einen anderen "Bad Boy" der UFC-Szene. Und als wollte er mit Nachdruck beweisen, dass ihm alles scheinbar alles egal ist, erschien Diaz beim Schautraining für die Medien heftig dampfend, mit Kippe im Mund. Es ist Dampf mit besonderem Duft – schließlich qualmte hier ein Joint vor sich hin.



Diaz stellte zwar klar, dass es sich zwar um guten Stoff, also bloß um CBD-Cannabis handle, ohne dem psychogenen Wirkostoff THC. Es geht ihm nicht darum, high zu sein, sondern sich eine Dosis Entspanntheit und Ruhe zu verabreichen – das echte Gras gebe es dann nach dem Kampf.



Diesen gewann er übrigens deutlich nach Punkten. (siehe Video oben)



Und wenn jetzt bald die Doping-Kontrolleure auf der Matte stehen, darf sich Diaz auch nicht wundern...



(20 Minuten)