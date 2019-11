Ufo? Grünes Licht erhellte dunklen Himmel in Wien

Eine intensiv leuchtende grüne Lichtquelle konnte am Montagabend von mehreren Lesern beobachtet werden, die nicht nur den Himmel, sondern auch den Boden beleuchtete.

Am Montagabend gegen 19.00 Uhr erhellte eine grüne Lichtfontäne den inzwischen dunkel gewordenen Himmel in Essling in Wien-Donaustadt. Mehrere ""-Leserreporter konnten das Spektakel aus dem 22. Gemeindebezirk in Richtung Neuessling beobachten, das an eine Ufo-Entführung aus einem Science Fiction Film erinnert.Um was es sich genau bei dem sehr intensiven grünen Lichtschein handelt, ist nicht bekannt. Allerdings wurden schon öfters Lichterfontänen gesichtet, bei denen es sich um Scheinwerfer bei einer Veranstaltung gehandelt hat.