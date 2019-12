Unbekannte stahlen 400 Kilo Störe aus Fischbecken

Aus einem Fischbecken in Klaus (Bez. Kirchdorf/Kr.) haben Unbekannte insgesamt 400 Kilo lebende Störe herausgefischt und gestohlen.

Schon vor einem Jahr 400 Störe gestohlen

Die Diebe schlugen laut Polizei zwischen 29. November und 1. Dezember auf einem Firmengelände in Klaus (Bez. Kirchdorf/Kr.) zu. Insgesamt fischten sie 400 Kilogramm lebende Störe aus dem Becken. Dabei sollen sie sogar die firmeneigenen Kescher verwendet haben.Zum Abtransport der Fische müssen sie entsprechende Wasserbehälter benutzt haben, schreibt die Polizei in einer Aussendung.Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die den Abtransport beobachtet haben. Hinweise an die Polizei in Kirchdorf unter:059133/4120. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.Vor ziemlich genau einem Jahr schlugen in OÖ schon einmal Fischdiebe zu. In Altlichtenberg (Bez. Urfahr-Umgebung) fischten Unbekannte 400 Störe aus einem Teich (wir berichteten ).