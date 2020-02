23.02.2020 9:17 Unbekannter hängt toten Hasen auf Laterne auf

Makabere Entdeckung: Ein toter Hase hing am Samstagabend beim Designer Outlet Parndorf an einer Laterne. Bild: Leserreporter

Waren hier Sadisten am Werk? Ein toter Hase hing am Samstagabend beim Designer Outlet Parndorf kopfüber an einem Laternenmast.