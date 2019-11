Unfall bei Pressbaum: Pkw landete auf der A1 am Dach

Die Lenkerin eines Renault wurde bei dem schweren Crash verletzt, ein Großaufgebot an Helfern eilte zum Einsatzort.

Am Mittwoch wurden die Feuerwehren Pressbaum und Wolfsgraben mittels Sirene zu einer Menschenrettung auf die A1 alarmiert. Ein Renault war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt, umgestürzt und noch quer über die Fahrbahn geschlittert, wo er an der Mittelleitplanke schließlich stehen blieb.Mehrere Ersthelfer blieben stehen, sicherten die Unfallstelle ab, versorgten die Lenkerin und setzten einen Notruf ab. Die FF Pressbaum wurde um 15.46 alarmiert, rückte in zwei Minuten aus. Der ersteingetroffene Tank 3 Wolfsgraben unterstützte die Rettung bei der Befreiung der Fahrerin, um 15.58 wurde die Menschenrettung beendet.Nach Freigabe durch die Polizei wurde das Unfallfahrzeug händisch umgedreht und auf den Bergeanhänger gehoben. Die Fahrbahn wurde gereinigt und ausgelaufene Betriebsmittel gebunden.Im Einsatz standen die Feuerwehren Pressbaum und Wolfsgraben mit 18 Mann und vier Fahrzeugen, ein Rettungswagen des ASB Eichgraben, ein Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz, zwei Fahrzeuge der Autobahnpolizei sowie ein Fahrzeug der Asfinag.