Ungewaschener Ehemann fordert Sex – Frau ruft Polizei

Eine zweifache Mutter hat ihren Ehemann bei der Polizei angezeigt, nachdem dieser in der Corona-Quarantäne nicht nur die Hygiene schleifen ließ, sondern auch handgreiflich wurde.

Wegen Reisgericht aus Wohnung geworfen

Es ist beinahe einen Monat her, seit die indische Regierung eine nationale Ausgangssperre im Kampf gegen das Coronavirus verhängt hat. Beinahe ebenso lange zurück liegt offenbar auch die letzte gründliche Dusche eines Greißlers aus Bengaluru. Seine Ehefrau hatte ihn laut "Times of India" unter anderem deswegen über die Frauen-Helpline der Polizei angezeigt.Die 31-jährige, zweifache Mutter schilderte, dass sich ihr Gatte vermeintlich aus Geldnot weigern würde, seine Greißlerei wieder für Kunden zu öffnen. Seit 25. März, als die Ausgangssperren in Kraft traten, habe er nun zu Hause gesessen und dann auch die Körperpflege immer mehr schleifen lassen, bis er sich schließlich überhaupt nicht mehr gewaschen habe.Sie habe ihren Mann immer wieder auf die Wichtigkeit der Hygiene besonders in Zeiten wie diesen hingewiesen, doch er habe nicht hören wollen, klagte die Frau. Sogar ihre neunjährige Tochter sei nach einiger Zeit dem schlechten Beispiel ihres Mannes gefolgt. Als sich die Frau wegen all dem der Forderung ihres Gatten nach Sex verwehrt habe, soll dieser handgreiflich geworden sein.Es ist kein Einzelfall, täglich würden sich zahlreiche Frauen bei der Helpline melden, so die "Times of India" weiter. Das tagtägliche Zusammenleben in den engen Wohnungen würde zu Stress und Streit innerhalb vieler Familien führen. Frauen seien deshalb umso mehr gefährdet, Opfer psychischen wie physischen Missbrauchs zu werden.In Banaswadi etwa, ein Ort im Nordosten von Bengaluru, soll ein Immobilienmakler seine Frau geschlagen und aus der gemeinsamen Wohnung geworfen haben, nachdem sich diese geweigert hatte, Biryani mit Huhn zu kochen. Die Frau soll erklärt haben, dass sie dafür zuviel zu tun habe und lieber ein einfacheres Gericht zubereiten wolle.