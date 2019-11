United dreht 0:2 und kann trotzdem nicht gewinnen

Frust, Jubel und dann wieder Frust bei Manchester United! Im Gastspiel bei Sheffield sah es erst nach einer Niederlage aus, dann nach einem Sieg. Am Ende blieb ein Punkt.

So eine Achterbahn der Gefühle erleben die Fans in der Premier League nicht alle Tage. United gastierte bei Aufsteiger Sheffield, hoffte mit einem Sieg auf den Anschluss an die Tabellen-Spitze. Am Ende gab es einen kuriosen Spielverlauf, der mit einer Punkteteilung endete.Nach 52 Minuten führten die Gastgeber mit 2:0. Fleck (19.) und Mousset (52.) brachten Sheffield auf die vermeintliche Siegerstraße. Doch die "Red Devils" gaben nicht auf – und benötigten nur sieben Minuten, um die Partie spät zu drehen. Williams (72.), Greenwood (77.) und Rashford (79.) sorgten für die 3:2-Führung der Gäste. Die sensationelle Wende? Nein. McBurnie traf kurz vor dem Schlusspfiff zum 3:3.Ein Remis, mit dem beide Teams wohl keine große Freude haben. Manchester rutscht in der Tabelle auf den neunten Platz ab, zwei Zähler fehlen auf die Europacup-Plätze. Aus denen fällt auch Sheffield, nach dem 1:1 zieht Wolverhampton vorbei auf Rang fünf – mit nur einem Punkt Vorsprung.