Unterwäsche von Hitlers Geliebter wird versteigert

Getragene Unterwäsche lässt sich gut verkaufen. Nun wird sich zeigen, was Hemd und Höschen der Hitler-Geliebten einbringen.

Aus heutiger Sicht wirken der Slip und das Hemdchen etwas bieder, die am 19. September in England unter den Hammer kommen sollen. Dennoch dürfte das Interesse an dem blassrosa Ensemble groß sein. Schließlich gehörte es einst Eva Braun, der Geliebten und späteren Kurzzeitgattin Adolf Hitlers.Die beiden Teile werden separat über das Auktionshaus Humbert & Ellis Ltd im britischen Towcester versteigert. Die Auktion wird online übertragen, damit auch Interessenten aus anderen Ländern mitbieten können.Das Startgebot für Brauns Höschen liegt bei 300 Pfund (umgerechnet rund 370 Franken). Derjenige, der den Zuschlag erhält, bekommt dafür ein Teil mit viel Stoff und sechs Spitzeneinsätzen. Das eingestickte EB-Monogramm lässt dabei keinen Zweifel daran, wem der Slip in Größe 44 einmal gehört hat.Auch hinter der Losnummer 84 verbirgt sich Intimes aus dem Hause Hitler-Braun: ein längeres, minimal ausgestelltes Hemdchen für die Nacht. Auch dieses ist mit EB-Monogramm versehen und an Trägern und Borte mit Spitze verziert (siehe Bildstrecke).Beide Kleidungsstücke haben miteinander gemein, dass sie aufgrund ihres Alters bereits einige Stockflecken haben, ansonsten aber in einem einwandfreien Zustand sind.Das Auktionshaus weist in der Artikelbeschreibung darauf hin, dass die Kleidungsstücke als persönliches Eigentum von Eva Braun gelten. Einen endgültigen Beweis, dass sie tatsächlich einst der Geliebten von Diktator Hitler gehörten, können die Auktionatoren nicht liefern.Man verweist aber darauf, dass Hemd und Höschen bisher im Besitz einer bedeutenden privaten europäischen Sammlung aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen seien.Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Unterwäsche von Eva Braun bei einer Auktion angeboten wird. Ihr rosafarbenes Höschen brachte 2016 stattliche 3.500 Franken ein: