Urlauberin entdeckt Hitler-Tassen in Italien

Eine Touristin war mehr als geschockt, als sie in einem italienischen Supermarkt Tassen mit Adolf Hitlers Konterfei entdeckte.

Nicht wenige Touristen nehmen sich aus dem Urlaub ein kleines Souvenir mit, um sich an die schöne Zeit zu erinnern. Ob Schmuck, Postkarten, Badetücher oder Deko-Stücke - die Auswahl ist groß, für jeden Geschmack etwas dabei.Was Angela Thompson aus Großbritannien allerdings in einem Supermarkt nahe Venedig gefunden hat, ist mehr als geschmacklos und hat mit einer hübschen Erinnerung an den Urlaub überhaupt nichts mehr zu tun.In den Regalen eines Geschäfts in Lido di Jesolo entdeckte sie zahlreiche Tassen und Flaschen mit dem Gesicht von Adolf Hitler darauf.Eine "Tazza del Führer" ("Tasse des Führers") inklusive Hitlers Konterfei und einem Eisernen Kreuz konnte bereits für 5,90 Euro erworben werden.Neben diversen Tassen konnte man in dem Geschäft auch Weinflaschen für 10.50 Euro kaufen, auf denen der Diktator in verschiedenen Posen abgebildet war. Auf dem Etikett war zudem "Sieg Heil" zu lesen.Die Britin war von den "Andenken" so geschockt, dass sie die Tassen und Flaschen fotografierte und die Bilder auf Twitter veröffentlichte. (red)