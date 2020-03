US-Sportligen riegeln Kabinen wegen Corona ab

In die Kabinen der NBA-, MLS-, NHL- und MLB-Klubs dürfen ab jetzt nur noch Spieler und Betreuer.

Im US-Sport dürfen Journalisten Stars wie LeBron James nach jedem Spiel in der Kabine interviewen. Ein beinahe "heiliger" Brauch – der jetzt aber dem Coronavirus zum Opfer fällt.

Ab heute dürfen nur noch Spieler und wichtige Betreuer in die Kabinen der US-Ligen im Basketball, Eishockey, Baseball und Fußball – für Journalisten heißt es jetzt hingegen draußen bleiben.Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus setzen die US-Amerikaner somit den Brauch aus, dass Journalisten die Sportstars direkt vor ihren Umkleidekabinen interviewen dürfen.Von sogenannten Geisterspielen, von Partien ohne Zuseher, will man in den USA aktuell aber noch nichts wissen. Sollte es soweit kommen, erklärte Basketball-Superstar LeBron James bereits, dass er dann nicht spielen wird.