Texanerin stürmt mit Schleifsäge Botox-Klinik

Die Polizei von Texas (USA) fahndet derzeit nach einer Frau, die mit einer Akku-Säge in eine Botox-Klinik einbrach. Ihre Beute: Anti-Aging-Produkte.

Das Überwachungsvideo zeigt eine etwa 35- bis 45-jährige Frau, wie sie am Freitagabend mit ihrem Mercedes vor dem "Botox RN MD Spa" in Sugar Land (Texas) hält. Als sie mehrmals vergeblich versucht die Eingangstüre händisch zu öffnen, geht sie frustriert zu ihrem Wagen zurück und kehrt wenig später mit einer Akku-Schleifsäge "bewaffnet" zurück.Mühelos schneidet sich die Frau durch die versperrte Eingangstüre der Botox-Klinik, steigt in das Geschäft ein, stiehlt mehrere Anti-Aging-Produkte und rast wenige Minuten später unerkannt wieder davon.Das Sugar Land Police Department fahndet derzeit nach der Frau und ihren SUV, der Mercedes war ohne Nummerntafel unterwegs. (jd)