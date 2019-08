Van Dijk zum 1. Mal seit 1,5 Jahren ausgedribbelt

Liverpool ist meisterlich in die Premier-League-Saison gestartet. Mit dem 3:1 gegen Arsenal ist mal mit neun Punkten aus drei Spielen makelloser Tabellenführer. Makellos? Nicht für Abwehrchef Virgil van Dijk, seine unfassbare Serie ist nämlich gerissen.

50 Premier-League-Partien, seit März 2018, gab es an Virgil van Dijk absolut kein Vorbeikommen. Jeder Dribbling-Versuch der Gegner wurde vom Holländer abgeschmettert, der Turm in Liverpools Abwehr wurde zum Erfolgsgarant für Jürgen Klopps Team.Nicht umsonst gilt van Dijk - neben Ronaldo und Messi - als heißester Kandidat für den Ballon d'Or. Seine gnadenlose Defensiv-Arbeit brachte den Reds auch den Champions-League-Titel ein.Doch dann kam Nicolas Pepe. Arsenals 80-Millionen-Rekordtransfer packte van Dijk als erster Spieler seit Ewigkeiten ein und entwischte dem Holländer.Virgil selbst wird es egal sein, denn sein Team siegte in beeindruckender Manier mit 3:1 gegen die Gunners.(PiP)