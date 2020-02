VdB gelobt Doskozil an, auch seine Julia ist dabei

Am Dienstag wurde der neu gewählte burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in der Hofburg angelobt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag den neu gewählten Landeshauptmann des Burgenlandes, Hans Peter Doskozil (SPÖ), in der Hofburg angelobt.Aus den Landtagswahlen im Burgenland war die SPÖ unter Doskozil mit absoluter Mehrheit hervorgegangen. Im burgenländischen Landtag war Doskozil nahezu einstimmig – auch mit den Stimmen der anderen Parteien – zum Landeshauptmann gewählt worden.In der Hofburg wurde Doskozil zur Angelobung von seiner ganzen Familie begleitet. Auch seine Verlobte Julia Jurtschak war mit dabei. Sie sorgte vor kurzem noch für einen Stimmungsdämpfer im Burgenland, nachdem Doskozil sie zunächst als Referentin in sein Büro holen wollte.Inzwischen hat Jurtschak verzichtet, Doskozil selbst nannte die Bestellung einen "Denkfehler" seinerseits und bedauerte ihn. Am Dienstag war das aber alles vergessen. Jurtschak strahle mit ebenfalls anwesenden Doskozils Eltern um die Wette.